Eleito pelo PSL, governador de Santa Catarina quer as pessoas em casa

Eleito pelo PSL na onda da campanha de Jair Bolsonaro, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, decidiu ir na direção oposta do presidente. Contrariando o discurso adotado por Bolsonaro, que prega o relaxamento da quarentena, o governador usou hoje suas redes sociais para avisar aos catarinenses que no Estado continuam valendo as medidas de restrição.

Carlos Moisés até vem defendendo a retomada das atividades econômicas, mas apenas quando a questão da saúde prevalecer e o risco de contaminação pelo coronavírus estiver sob controle. Hoje, sua orientação foi clara, orientando a população para que fique em casa.

“A preservação da vida das pessoas é mais importante que tudo. Por isso, reforço: #FiqueEmCasaSC. As medidas de restrição do convívio social continuam valendo. NÃO coloque em risco a sua vida e a das pessoas que você ama”, postou Carlos Moisés

“Sabemos da importância da retomada das atividades produtivas. Mas deve haver equilíbrio entre a saúde das pessoas – que vem em primeiro lugar – e a economia. #FiqueEmCasaSC”, reforçou o governador.