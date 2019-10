Eleito presidente, Baleia fala que MDB pode viver sem ser governo

Equipe BR Político

O líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), foi confirmado nesse domingo como novo presidente nacional do partido. O deputado concorreu sem adversários, depois que sua candidatura acabou sendo fruto de um consenso entre as principais alas emedebistas. No discurso, Baleia defendeu o projeto de renovação do partido e afirmou que o MDB pode viver sem ser governo. Ou seja, sem depender de ocupar espaços políticos em troca de apoio ao governante da vez. Apesar disso, o MDB ocupa um Ministério no governo Bolsonaro, já que Osmar Terra comanda a pasta da Cidadania.

O desafio de Baleia é conseguir manter a relevância política da histórica legenda. Depois de ter um fraco desempenho nas eleições passadas, o MDB mira a disputa municipal para tentar se manter como o partido que mais comanda prefeituras no País. No campo nacional, Baleia tem defendido que o MDB se apresente cada vez mais como uma força política de centro, se oferecendo como alternativa aos radicalismo da direita e da esquerda.