Eleitores têm até 60 dias para justificar voto

Eleitores que não compareceu às urnas para votar em primeiro turno no domingo, 15, ou que não conseguiram realizar a justificativa de ausência pelo aplicativo do e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), têm até 60 dias para fazer a justificativa.

Para tanto, é preciso levar documentação que comprove por que não foi possível participar do pleito.

A justificativa pode ser feita pelo aplicativo; pelo Sistema Justifica, acessível via internet; ou ainda entregando um Requerimento de Justificativa do Eleitor em qualquer zona eleitoral, sempre acompanhado do documento que comprove a ausência. É possível ainda enviar o requerimento por via postal ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito.

Caso o eleitor não compareça no segundo turno, marcado para o dia 29 deste mês, ele terá até o dia 28 de janeiro para estar quite com a Justiça Eleitoral.