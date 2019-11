Eleitores vão às urnas em 8 cidades no domingo

Equipe BR Político

Oito cidades brasileiros realizam novas eleições para eleger prefeitos e vices no domingo, 1. Os pleitos foram convocados pela Justiça Eleitoral, em decorrência da cassação dos diplomas ou dos mandatos, ou ainda do indeferimento dos registros de candidatura dos eleitos em outubro de 2016.

As novas eleições acontecerão nas cidades de Lajeado (TO), Japorã (MS), Ibitiúra de Minas (MG), Bofete (SP), Aracoiaba (CE), São Francisco (SE), Ceará-Mirim (RN) e Alto do Rodrigues (RN). Os eleitos exercerão o mandato até 31 de dezembro de 2020.