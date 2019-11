Eletrobrás volta a dar lucro

Equipe BR Político

Os parlamentares contrários à privatização da Eletrobrás vão dizer ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, principal defensor da venda da empresa no Legislativo, que a estatal teve lucro de R$ 716 milhões no terceiro trimestre de 2019 ante prejuízo de R$ 2,26 bilhões registrado no mesmo período do ano passado, segundo relatório divulgado na noite de segunda, 11. A empresa se beneficiou da privatização de distribuidoras, como a Amazonas Energia, e do desligamento de terceirizados de Furnas.

Outra empresa a se beneficiar da venda da Amazonas Energia foi a BR Distribuidora, recém-privatizada, que reportou lucro líquido de R$ 1,3 bilhão, aumento de 23,9% na comparação com o mesmo período do ano passado.