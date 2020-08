Elias quer que Anatel e Cade apurem venda de redes móveis da Oi

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) quer que Anatel e Cade investiguem a proposta feita pelas operadoras Tim, Telefônica (Vivo) e Claro para comprar as redes móveis da OI. Ele quer que Anatel e Cade instaurem procedimento administrativo prévio para apurar a possibilidade de infração contra a ordem econômica e prejuízo aos usuários.

“Essas empresas já detêm a maior fatia do mercado de telefonia e internet móvel no Brasil e vão concentrar ainda mais os serviços caso se efetive a compra. A falta de concorrência é extremamente prejudicial para o consumidor, que vai ficar refém do serviço oferecido por essas operadoras, não tendo alternativas para buscar preços mais competitivos e melhor qualidade”, diz o deputado Elias Vaz.