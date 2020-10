Eliziane: ‘Não se adquire governabilidade mudando a Constituição ao bel-prazer de circunstâncias políticas’

A senadora Eliziane Gama (MA), líder do Cidadania, rechaçou a possibilidade de o Congresso seguir o exemplo do Chile e elaborar uma nova Constituição. A ideia foi defendida pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), que acha que a atual Carta estabelece direitos demais e deveres de menos.

“Qualquer solução fora do respeito à Constituição não tem outro nome senão ilegalidade. Temos leis construídas dentro da democracia e assim deve continuar. Não se adquire governabilidade mudando a Constituição ao bel-prazer de circunstâncias políticas e de governos”, afirmou a senadora nas suas redes sociais.