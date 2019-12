Em 11 meses, Bolsonaro gastou R$ 8 milhões em viagens

Equipe BR Político

Somadas as viagens nacionais e internacionais feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva ao longo de quase um ano de mandato, foram gastos R$ 8 milhões. De acordo com dados obtidos pelo Estadão via Lei de Acesso à Informação, apenas a última viagem internacional ao Sudoeste Asiático e Oriente Médio gerou, sozinha, custou R$ 1 milhão aos cofres públicos. O levantamento leva em conta os primeiros onze meses de governo.

A Secretaria de Administração, responsável pelas despesas do presidente e seus servidores no Planalto, não divulga as notas fiscais que detalhariam como e de que forma os valores foram gastos, impedindo o detalhamento dos gastos. A justificativa é que tais despesas devem ficar em sigilo até o fim do mandato do atual presidente por questões de segurança. A praxe é a mesma dos governos anteriores.