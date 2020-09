Em 2020, 95 municípios poderão ter 2º turno

Nas eleições municipais de novembro, 95 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores estão aptos a realizar segundo turno de votação para a escolha de prefeito e vice, de acordo com o Tribunal Superior eleitoral (TSE). De 2016 para 2020, três cidades alcançaram o eleitorado que possibilita a realização de um segundo turno.

Eleições em segundo turno para prefeito devem ocorrer quando nenhum dos candidatos consegue, no primeiro turno, mais da metade dos votos válidos. Se essa situação ocorrer, disputarão o segundo turno os dois candidatos a prefeito mais votados no primeiro turno. As três cidades que alcançaram o número de eleitores que possibilita a realização de um segundo turno são: Ribeirão das Neves (MG), Paulista (PE) e Petrolina (PE).

Com relação às capitais, manteve-se o mesmo quadro das Eleições de 2016: das 26 capitais dos estados, 25 têm mais de 200 mil eleitores em 2020, à exceção de Palmas (TO).

O primeiro e o segundo turno do pleito estão marcados, respectivamente, para os dias 15 e 29 de novembro.