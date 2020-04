Em 24h, SP registra ao menos 198 mortes por covid-19

Equipe BR Político

Nesta quarta-feira, 29, a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo registrou ao menos 198 mortes em decorrência do novo coronavírus apenas nas últimas 24 horas. É o segundo dia consecutivo em que o Estado confirma cerca de 200 mortes entre um dia e outro. No total, o São Paulo tem 2.247 óbitos pela covid-19 e 26.158 pessoas contaminadas pelo vírus.

Segundo o governo do Estado, houve um aumento de 2.117 novos casos e 600 novas internações desde ontem. Cerca de 8,6 mil pessoas estão sendo atendidas com diagnóstico de covid-19: 3.445 destes pacientes estão em UTI e 5.175 em enfermaria.