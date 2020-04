Equipe BR Político

O Brasil registrou 141 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus subiu, nesta quinta-feira, 9, para 17.857, um aumento de 1.930 em comparação com os dados apresentados ontem pelo Ministério da Saúde. O maior aumento já registrado desde o início do surto no País. O número de mortes registradas chegou a 941.