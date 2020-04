Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.074 novos casos de coronavírus e 59 mortes. Com esses números, o País já tem um total de 7.910 casos e 299 mortes. Os dados são do boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira, 2. Este é o terceiro dia seguido em que mais de mil novos casos são registrados em 24h.