Em 24h, Brasil registra recorde em novos casos de covid-19

O número de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus subiu, nesta terça-feira, 31, para 5.717, um aumento de 1.138 em comparação com os dados apresentados ontem pelo Ministério da Saúde. O maior aumento já registrado desde o início do surto no País. O número de mortes registradas chegou a 201.

O maior aumento de casos em um dia até então, havia sido de 502. Segundo dados da plataforma do Ministério da Saúde que acompanha a progressão por Estado, São Paulo lidera segue sendo o mais afetado, com 2.339 pessoas diagnosticadas com o covid-19. Rio de Janeiro vem em segundo, com 708 casos, seguido do Ceará (390), Distrito Federal (332), Minas Gerais (275) e Rio Grande do Sul (274).