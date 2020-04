Em 24h, Brasil tem 133 óbitos e bate recorde de mortes por covid-19

O Brasil registrou um novo recorde negativo em relação ao novo coronavírus: 133 mortes pela doença em 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus subiu, nesta quarta-feira, 8, para 15.927, um aumento de 2.210 em comparação com os dados apresentados ontem pelo Ministério da Saúde. No total, ao menos 800 pessoas foram vítimas da doença no País. Com isso, o índice de letalidade está em 5%. Apenas o Tocantins não tem registro de mortes pela doença.