Em 24h, Brasil vacina 210 mil pessoas contra covid-19

Na segunda-feira, 9, o número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou a 3.783.228, de acordo com apuração do consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde. Nas últimas 24 horas, 24 Estados informaram dados atualizados que indicam que 210.078 pessoas receberam a primeira dose.

O número total de imunizados representa 1,79% da população brasileira. Os imunizados em segunda dose são 33.723 pessoas (0,02% da população).

Veja abaixo o total de vacinados por Estado:

SP – 905.116

MG – 304.025

BA – 291.676

RJ – 268.214

RS – 231.768

PR – 212.935

PE – 195.191

CE – 183.161

GO – 133.201

AM – 127.606

DF – 101.133

SC – 89.162

MA – 87.760

ES – 81.063

PA – 78.506

MS – 73.508

PB – 71.843

AL – 67.515

RN – 65.778

MT – 60.137

PI – 47.063

SE – 29.086

RO – 27.496

RR – 14.874

TO – 14.145

AP – 10.864

AC – 10.402