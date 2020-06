Em 24h, País registra 598 mortes e 17.086 novos casos de covid-19

O Brasil registrou 598 mortes e 17.086 novos diagnósticos da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do levantamento realizado pelo consórcio da imprensa, que reúne Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde. Com isso, o total de óbitos é de 43.389 e o de contaminações, de 867.882, no domingo, 14.

Segundo o Ministério da Saúde, o País tem atualmente 435.800 casos da covid-19 em acompanhamento e já registrou 388.492 pacientes curados. Em números absolutos, o Brasil é, desde sexta-feira, o segundo país no mundo com mais mortes por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que contam 115,5 mil óbitos, de acordo com os números da Universidade Johns Hopkins atualizados até 20h de ontem.