Em 24h, SP bate recorde de mortos por covid-19

O Estado de São Paulo bateu mais um recorde negativo em relação ao novo coronavírus. Nas últimas 24h, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 224 óbitos. No total, São Paulo soma 24.041 casos da doença e 2.049 óbitos. O Estado está enfrentando a segunda fase epidemiológica da pandemia, a de aceleração.

São Paulo é o epicentro da doença no Brasil e, de ontem para hoje, teve 2.345 novos casos oficiais. Cerca de 45% das vítimas fatais do coronavírus no Brasil eram paulistanos.

O recorde de mortes aponta para um aumento de 12% no número de infectados que morreram pela doença causada pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas – maior índice desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados hoje, durante entrevista coletiva do Comitê de Contingência ao Coronavírus

Isolamento

A taxa de isolamento social registrada no Estado na segunda-feira, 27, foi de 48%, de acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do governo de São Paulo. O número está abaixo do que o governo tem recomendado como índice ideal, que é de 60%.