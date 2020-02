Em 48h de motim, Ceará registra 51 assassinatos

Equipe BR Político

Em 48h, entre quarta e sexta-feira, o Ceará registrou 51 assassinatos, mais de um por hora, em meio ao motim da Polícia Militar e Bombeiros por aumento salarial.

Antes da paralisação dos militares, a média de homicídios no Estado em 2020 era de 6 por dia. As 51 mortes ocorreram entre as 6h de quarta e as 6h desta sexta-feira, de acordo com o G1. O motim dos policiais começou na noite de terça-feira, 18.

Vereador expulso

Hoje, a direção nacional do Solidariedade, junto do diretório estadual do partido no Ceará, expulsaram o vereador Sargento Ailton, de Sobral, apontado como um dos coordenadores do motim. A decisão de expulsar Ailton foi tomada em conjunto com o deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, e o presidente estadual do partido, deputado federal Genecias Noronha. “Não compactuamos com ações que violentem e agridem a democracia”, declararam na nota do partido.