O deputado federal Célio Moura (PT) quebrou o braço em um acidente de carro neste domingo, 3, na BR-153, norte do Tocantins. No choque contra um caminhão, Marcilon Moura, irmão do parlamentar, morreu.

Segundo a Policia Rodoviária Federal, o veiculo conduzido por Marcilon invadiu a contramão e se chocou contra o caminhão que vinha em direção contrária.