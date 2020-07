Em aeroporto, Bolsonaro monta em cavalo e tira máscara

Em sua primeira viagem após sair em isolamento para tratamento da covid-19, o presidente Jair Bolsonaro viajou para o Nordeste nesta quinta-feira, 30. Na agenda, estão previstos compromissos no Piauí e na Bahia.

Ao deixar o aeroporto de Raimundo Nonato, a 523 km de Teresina, o presidente foi recebido aos gritos de “mito, mito” por um grupo de apoiadores aglomerados, alguns deles sem máscara.

Ainda na área externa do aeroporto, Bolsonaro montou em um cavalo e tirou a máscara que usava, descumprindo com o decreto estadual que obriga o uso do equipamento de proteção no Piauí. Curado da covid-19, o presidente não exitou em encostar nas mãos de apoiadores.

A primeira agenda do presidente será na cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, onde participa de cerimônia relativa ao acionamento do sistema integrado de abastecimento de água da cidade. Depois, está prevista para meio-dia a visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. O retorno à Brasília está previsto ainda para esta tarde.