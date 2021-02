Em artigo, Huck aumenta tom crítico ao governo Bolsonaro

Equipe BR Político

O apresentador Luciano Huck ampliou o tom de suas críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Cotado para disputar a eleição presidencial do ano que vem, Huck ainda não decidiu seu futuro. Mas, pelo peso de seus comentários, parece estar se aproximando cada vez mais de assumir a liderança de uma campanha política.

Huck criticou, mais uma vez, o comportamento do presidente e do governo no combate à pandemia do coronavírus. Em artigo publicado na Folha, intitulado “Sistema imunológico da sociedade brasileira dá respostas à altura das agressões do bolsonarismo”, o apresentador afirma que “para cada negacionista que orbita o poder no Palácio do Planalto, há milhares de brasileiros empenhados em combater de peito aberto os efeitos da maior crise sanitária da história”.

“O Brasil será vacinado contra a Covid mesmo com as omissões, os erros e os arbítrios do governo federal. Entramos no terceiro ano da Presidência de Jair Bolsonaro, mas no 33º ano do Sistema Único de Saúde, o SUS”, escreveu Huck.

Citado como podendo se filiar ao Cidadania, Huck segue sem partido por enquanto. Mas parece estar afiando o discurso de oposição.

“Projetos políticos autoritários e truculentos têm problemas inerentes de sustentabilidade. Num país como o Brasil, imenso em seu território, imenso em suas desigualdades e imenso em suas potências criativa e empreendedora, autocratas acabam quebrando a cara e ficando impopulares. Uma presidência desprovida de razão e de coração não tem como vingar por muito tempo entre nós. Por isso, este governo —sem querer— na sua trajetória errática vai ajudar a revitalizar a sociedade civil e a consolidar a percepção de que o messianismo nunca foi – nem nunca será – um atalho para a prosperidade do país”, disse Huck em seu artigo.