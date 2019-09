Em baixa, Bolsonaro comemora feriado com bispo e Silvio Santos

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro participa nesta manhã de sábado, 7, das comemorações em Brasília do Dia da Independência, em Brasília. Embora os preparativos tenham sido para o presidente chegar em carro aberto com a esposa Michele, seu filho Carlos Bolsonaro, a exemplo da posse, entrou no Rolls Royce. Havia também um menino no carro aberto, chamado Ivo Cesar González, de 9 anos. Ele estava no caminho e o presidente o convidou pra entrar no carro, informa Tânia Monteiro, do Estadão.

Ao descer do carro, foi ao palanque após cumprimentar o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e Marcos Pereira, presidente interino da Câmara dos Deputados. Em seguida, cumprimentou militares, a esposa Michele, vestida de amarelo, e também o bispo Edir Macedo e o apresentador de televisão Silvio Santos. Lembrando que Bolsonaro sofre de déficit de popularidade e está brigado com a militância em razão da escolha de Augusto Aras para o Ministério Público Federal.