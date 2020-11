Em Belém, coligação de Edmilson aumenta

Empatado com o adversário delegado federal Everaldo Eguchi (Patriota) na disputa de segundo turno pela prefeitura de Belém, segundo pesquisa do Ibope de quatro dias atrás, o candidato Edmilson Rodrigues (PSOL) angariou apoio de mais dois partidos à coligação que conta com cinco (PT, PDT, PC do B, UP e Rede): PSB e Podemos, segundo anunciou o candidato em suas redes sociais. Já Eguchi, recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro e tem bom desempenho entre evangélicos.

Edmilson também caiu nas graças de vários artistas locais, como Dona Onete, Gaby Amarantos e Fafá de Belém, além de nomes nacionais da cultura, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gretchen, que mora na capital paraense.