Em Belém, indígena será Ouvidora-Geral do município

O prefeito eleito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), escolheu a advogada Edna Maria Sodré D’Araújo para assumir a presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém (IPMB) e a Ouvidoria-Geral do Município.

Ela é servidora de carreira do IPMB, concursada há 16 anos, e tem especializações em Direito Previdenciário, Direito Administrativo e Administração Pública. Paralela à advocacia, Edna D’Araújo é historiadora e professora da rede estadual de ensino.

Aos 41 anos, ela também é mestre em Geografia e foi candidata a vereadora de Belém nas últimas eleições pelo PSOL.