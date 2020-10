Em BH, Kalil ganharia no 1º turno com 60%

Segundo pesquisa Datafolha divulgada na noite de quinta, 22, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), aparece com 60% das intenções de voto. Em segundo, lá atrás, aparecem embolados o radialista João Vítor Xavier (Cidadania) com 7%, Áurea Carolina (PSOL) com 5%, Bruno Engler (PRTB) com 3% e Nilmário Miranda (PT) com 2%.

Empatados com 1% da preferência estão Marília Domingues (PCO), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Rodrigo Paiva (Novo), Luisa Barreto (PSDB), Marcelo Souza e Silva (Patriota) e Cabo Xavier (PMB). Sem pontuação estão Fabiano Cazeca (PROS), Wanderson Rocha (PSTU) e Lafayette Andrada (Republicanos).

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo. Foram ouvidos 868 eleitores da capital mineira entre os dias 20 e 21 de outubro. O número de registro na Justiça Eleitoral é o MG-02866/2020. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.