Em BH, Kalil tem 56% e pode vencer no primeiro turno, aponta Datafolha

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), pode ser reeleito ainda no primeiro turno das eleições municipais deste ano. Ele lidera com larga vantagem, 56% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 8. O número é mais do que o dobro de seus 14 adversários.

Na sequência, aparecem João Vítor Xavier (Cidadania), com 6%, Áurea Carolina (PSOL) e Bruno Engler (PRTB), aparecem com 3%. Também empatados, com 2%, estão Rodrigo Paiva (Novo), Nilmário Miranda (PT) e Professor Wendel Mesquita (Solidariedade). Cinco candidatos têm 1% das intenções de voto. São eles: Cabo Xavier (PMB), Marília Garcia (PCO), Wanderson Rocha (PSTU), Fabiano Cazeca (Pros) e Marcelo Souza e Silva (Patriota). Lafayette Andrada (Republicanos), Luisa Barreto (PSDB), Wadson Ribeiro (PCdoB) alcançaram menos de 1%.

A soma dos eleitores que afirmam que não vão votar em nenhum dos candidatos é de 13%. Os que não sabem ou não opinaram é de 7%.

O Datafolha ouviu 800 pessoas em Belo Horizonte entre os dias 5 e 7 de outubro de 2020. A margem de erro de é três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação MG-09256/2020.