Em busca de aprovação, Aras parte para fase 2

Equipe BR Político

Vencida a fase da indicação presidencial, agora o subprocurador Augusto Aras avança para a segunda etapa de sua campanha para se tornar o próximo procurador-geral da República. Depois de se aproximar de parlamentares do PSL, Aras começou a contatar os senadores em busca de apoio.

No Senado, a indicação do nome de Aras precisa ser aprovada por maioria simples: pelo menos 14 senadores na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e 41 no plenário.

De acordo com o Estadão, o subprocurador telefonou para a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), na noite de quinta-feira, 5, e anunciou que pretende visitar todos os 81 senadores da Casa antes de ser sabatinado.

O escolhido também já procurou senadores de oposição. O líder do PT, no Senado, Humberto Costa (PE), vai recebê-lo na semana que vem. “Nós não vamos vetar ninguém. Nós queremos ouvir, vamos cobrar coisas que a gente acha que são importantes, relevantes”, comentou o parlamentar.