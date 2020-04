Em busca de um ‘sonho’, Bolsonaro vai a padaria em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro descumpriu, mais uma vez, as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde e causou aglomeração ao visitar, na tarde desta quinta-feira, 9, uma padaria na Asa Norte de Brasília.

A necessidade presencial? Comer um sonho e tomar café. No passeio, Bolsonaro abraçou e tirou fotos com funcionários. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir vizinhos da padaria gritarem: “Vai pra casa”. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acompanharam a “boquinha”.

O presidente tem criticado as medidas de isolamento decretadas pelos governadores. O passeio de Bolsonaro foi noticiado primeiro pelo Metrópoles.