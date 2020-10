Em campanha, Biden diz que faz testes de covid-19 diariamente

Líder nas pesquisas de intenção de voto, o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, afirmou que realiza diariamente testes para covid-19. “E estou bem”, disse nesta quinta-feira, 15, em evento com eleitores promovido pela rede ABC na Filadélfia. “Se tivesse testado positivo, não viria aqui nesta noite por respeito a todos ao redor”, acrescentou Biden. Recentemente, o adversário dele e candidato à reeleição, Donald Trump foi contaminado pelo novo coronavírus.

Perguntado pelo moderador do evento se ele comparecerá no último debate com Trump, marcado para a próxima quinta-feira, Biden confirmou a participação. “Eu iria atuar no segundo debate, que seria hoje, mas o presidente decidiu cancelar”, disse.

De acordo com Biden, caso vença as eleições buscará a união do país. “O presidente (Donald Trump), com todo o respeito, tenta nos dividir para governar, é o que ele faz melhor”. O pleito norte-americano está marcado para o próximo dia 3 de novembro.