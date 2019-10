Em campanha, Eduardo pede ao PSL fidelidade com governo

Equipe BR Político

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) faz campanha neste domingo, 20, para ser o futuro líder do seu partido na Câmara dos Deputados após uma semana “conturbada”, como ele próprio coloca, pela disputa de forças políticas distintas dentro do PSL. O UFC bolsonarista evidenciou o grupo adversário do clã, com a ameaça de retaliar o governo nas votações de interesse do Palácio do Planalto no Congresso.

“O PSL tem que orientar de acordo com o governo federal e ter nas comissões os deputados certos”, escreveu ele no Twitter.