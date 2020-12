Em campanha, Lira diz que ‘não é hora de paixão e de política’ sobre vacina

O candidato do presidente Jair Bolsonaro ao comando da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), cobrou velocidade na aprovação de vacina contra o novo coronavírus em seu perfil no Twitter, neste sábado, 12. Afirmou, por outro lado, que “não é hora de paixão e de política”, quando todos sabem que a Presidência da República e o governador João Doria (PSDB-SP) travam uma guerra política pelo protagonismo na batalha contra o novo coronavírus. O tucano anseia pela aprovação da vacina produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan pela Anvisa o quanto antes, uma vez que estabeleceu 25 de janeiro como o início da vacinação no Estado.

E a partir da aprovação, chegar com planejamento e eficiência para a população. Não é hora de paixão e de política. É hora de ciência e cuidado. — Arthur Lira (@ArthurLira_) December 12, 2020