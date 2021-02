Em carta, Lira e Pacheco defendem vacinação em massa e recuperação econômica

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), entregam nesta quarta-feira, 3, uma carta compromisso ao presidente Jair Bolsonaro em que apontam quatro prioridades do Legislativo para o enfrentamento da pandemia da covid-19. O documento propõe que todos os recursos estejam disponíveis para que não falte vacina para a população brasileira. Eles também se comprometeram a discutir com todos os setores da sociedade uma agenda de reativação econômica do Brasil.

Entre os itens, está o esforço para tornar mais ágil a aquisição de vacinas. “Assegurar, de forma prioritária, que todos os recursos para aquisição de vacinas estejam disponíveis para o Poder Executivo e que não faltem meios para que toda a população possa ser vacinada no prazo mais rápido possível”, diz trecho da declaração conjunta assinada por Lira e Pacheco. A dupla foi eleita, na Câmara e Senado, respectivamente, com apoio do presidente Bolsonaro.

Os dois novos presidentes se comprometeram ainda em construir os processos legais para tornar mais ágil o processo de licenciamento de vacinas, assegurar que todos os recursos para liberação de vacinas estejam disponíveis para uso na campanha de imunização e a discutir pautas de reativação da atividade econômica e estarão abertos para o diálogo com o Poder Executivo.

“O foco (do Congresso) é união de forças para combate à pandemia e busca por vacina”, disse Lira ao anunciar o documento.