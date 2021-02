Em contra-ataque, Caiado prescreve internação para Maia

Citado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) em entrevista ao Valor nesta segunda, 8, o governador Ronaldo Caiado (DEM-GO) desfiou o rosário de críticas ao ex-presidente da Câmara pelo Twitter.

Médico, fala que o quadro clínico de Maia é de internação. Isso porque o deputado afirmou à publicação que foi feio tanto da parte do presidente do DEM, ACM Neto, quanto da de Caiado a traição na campanha pela presidência da Câmara, que levou ao cargo o deputado Arthur Lira (PP-AL) com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Para Maia, o DEM descumpriu um acordo de apoiar o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa. Na conversa, ele confirma que se desfiliará do DEM.

“E o mais grave: ele faz questão de deixar claro que está saindo do Democratas e colocando seu nome a LEILÃO. A sua entrevista não deve ser considerada pela classe política porque é indicadora de internação hospitalar”, escreveu o governador.

