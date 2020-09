Em convenção presencial, Boulos deve lançar ‘gabinete itinerante’

O PSOL oficializa neste sábado, 5, a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) e Luiza Erundina (PSOL) à Prefeitura de São Paulo em uma convenção presencial na periferia da Capital. No encontro, o candidato deve anunciar o lançamento do gabinete itinerante para despachar das subprefeituras caso seja eleito. Segundo o partido, todos os protocolos sanitários serão respeitados, incluindo uso de máscaras, fornecimento de álcool em gel, distanciamento de 1,5 metro entre os presentes e uma equipe de saúde no evento.

“A Prefeitura precisa ser itinerante, despachando apenas um dia da semana no Edifício Matarazzo e os demais nas subprefeituras, uma de cada região diferente da cidade. O prefeito tem que escutar o povo e conhecer suas necessidades de perto”, diz o psolista.

Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisa divulgado no dia 21 de agosto, Boulos ocupa a sexta colocação para a disputa municipal, à frente do candidato do PT, Jilmar Tatto. Celso Russomanno (20,5%) e o atual prefeito Bruno Covas (20,1%) lideram as intenções de voto, seguidos de Marta Suplicy (9,8%), Paulo Skaf (8%), Márcio França (7,6%), Guilherme Boulos (6,2%), Jilmar Tatto (2,3%), Andrea Matarazzo (2,1%), Arthur do Val – Mamãe Falei (1,9%), Levy Fidelix (1,1%), Joice Hasselmann (1%), Vera Lúcia (0,9%), Orlando Silva (0,8%), Filipe Sabará (0,5%) e Marcos da Costa (0,3%).