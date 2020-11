Em convite a Biden, Doria promove São Paulo: ‘Produzimos laranja’

O governador João Doria (PSDB-SP) enviou uma carta ao presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, com informações que o governo americano já tem. Explorou a expressão demográfica do Estado e sua participação no PIB nacional, disse que São Paulo produz laranja e açúcar, “estamos no cotidiano das famílias americanas”, afirmou que São Paulo é o principal destino das exportações dos EUA e sede das principais empresas americanas no Brasil.

A carta também inclui a posição do governador a favor de políticas econômicas de mercado e do desenvolvimento sustentável ao “honrar o Acordo de Paris”, aproveitando que Biden já alertou sobre os riscos de o Brasil não proteger seus ecossistemas. “Em nosso Estado, alcançamos zero de desmatamento e preservamos a Mata Atlântica”, disse o tucano.

No final, fez o convite: visite São Paulo.