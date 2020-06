Em crise com a PGR, Deltan defende independência da Lava Jato

O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, usou o Twitter na noite de domingo, 28, para rebater a Procuradoria-Geral da República e afirmar que os colegas da operação “têm os mesmos direitos, deveres e proteções” garantidos aos demais membros do Ministério Público Federal. O comentário foi feito após a PGR assinar nota afirmando que a Lava Jato “não é órgão autônomo”.

“Os procuradores que trabalham na Lava Jato têm os mesmos direitos, deveres e proteções dos demais membros do MP para assegurar um trabalho independente”, escreveu Deltan. “Lamento pelos fatos divulgados no fim da semana, que reportamos para a Corregedoria. O assunto agora deve ser analisado pelas instâncias competentes”, completou.

A força-tarefa de Curitiba está em crise com Aras após a visita do braço-direito do PGR, a subprocuradora Lindora Araújo, ao quartel-general dos procuradores no Paraná. Em ofício encaminhado à Corregedoria-Geral, a Lava Jato reclama que a ida da aliada de Aras se tratou de uma “diligência” para obter dados e informações sigilosas da operação sem justificativa razoável.

A visita de Lindora foi o estopim para a saída de três membros da Lava Jato que atuavam diretamente na Procuradoria. Em nota, a força-tarefa da Lava Jato disse que eram servidores “comprometidos com a integridade, a causa pública e o combate à corrupção e enfrentamento da macrocriminalidade”.