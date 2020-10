Em Curitiba, Fruet entra na campanha de Goura

Depois de desistir de entrar na disputar pela prefeitura de Curitiba, o ex-prefeito da capital, deputado Gustavo Fruet (PDT) declarou oficialmente seu apoio à campanha de Goura, que assumiu seu lugar como candidato do PDT.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, a chapa Goura e Ana Moro exibiu um vídeo em Fruet afirma que a candidatura da dupla “dá plena liberdade para a defesa de ideias, valores e princípios que marcam esta geração e que vão representar o futuro da cidade de Curitiba”. Em pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas, em 4 de setembro, Fruet aparecia na terceira posição, com 9,9% das intenções de voto. Após a saída dele do pleito, nenhuma nova pesquisa foi divulgada.

“Que esse processo que se inicia agora seja com muita alegria, entusiasmos e confiança. Principalmente, confiança”, desejou Fruet. “É fundamental que aja a multiplicação da defesa desses ideais. Numa campanha positiva, bonita, mas com clareza, para demonstrar a viabilidade de um projeto que retoma a inovação, a criatividade, mas principalmente o olhar para as pessoas”, completou o ex-prefeito.

