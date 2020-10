Em Curitiba, Greca terá maior tempo no horário eleitoral; veja lista

O prefeito Rafael Greca (DEM), candidato à reeleição em Curitiba terá o maior tempo de propaganda no horário eleitoral para as eleições municipais deste ano, 13’46”37 diários. A propaganda eleitoral gratuita do primeiro turno terá início a partir de 9 de outubro. A divisão do tempo é feita com base no número de deputados federais eleitos pelo partido na eleição de 2018.

Pela regra, os candidatos Eloy Casagrande (Rede), Samara Garratini (PSTU), Zé Boni (PTC) e Diogo Furtado (PCO) não terão tempo de exibição no horário eleitoral deste ano. O candidato do PV, Renato Mocelin, é o que terá menor tempo: 39”51.

Confira a lista completa com a divisão do tempo: