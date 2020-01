Em Davos, Guedes e Guaidó se encontram

Equipe BR Político

Em um encontro rápido pelos corredores do Fórum Econômico Mundial, em Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cumprimentou o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, pelo discurso feito no evento. A reportagem do Broadcast Político presenciou o encontro.

Guedes mudou a agenda que teria hoje para assistir à fala de Guaidó. No encontro, houve troca de elogios e cumprimentos. O venezuelano pediu para que o ministro brasileiro transmitisse agradecimentos ao presidente Jair Bolsonaro pelo apoio.

Mais cedo, durante discurso, Guaidó pediu o reconhecimento de sua liderança e a inclusão da Venezuela em planos futuros dos participantes do fórum. “Davos existe para pensar o futuro. Estou aqui para pedir que nenhum de vocês deixe a Venezuela de fora”, afirmou.