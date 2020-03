Em debate, multa para quem furar quarentena em SP

Questionado sobre a possibilidade de multar a população da cidade de São Paulo que desrespeitar o confinamento social recomendado pelo governo estadual para combater a pandemia do coronavírus, a exemplo do que ocorre na Europa, o prefeito Bruno Covas (PSDB) afirmou nesta tarde de quarta, 25, que não, mas destacou: “Por enquanto, não, mas esse ‘não’ vale hoje até agora, neste horário que estou falando (13h10)”, disse ele em coletiva. O prefeito acrescentou que novas medidas de combate ao patógeno são discutidas e tomadas diariamente a partir de reunião realizada diariamente com o corpo técnico da Prefeitura, sempre às 17h.