Em decisão unânime, TSE mantém adiamento da eleição em Macapá

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referendaram na manhã desta quinta-feira, 12, a decisão do presidente da corte, Luís Roberto Barroso, e confirmaram a decisão de suspender a realização do primeiro e segundo turnos das eleições municipais em Macapá. Desde o último dia 3 de novembro, o Estado do Amapá sofre por causa de um apagão na rede elétrica.

A suspensão é válida “até que se restabeleçam as condições materiais e técnicas para a realização do pleito, com segurança da população”. À decisão, os ministros acrescentaram que o processo eleitoral deve ser concluído ainda este ano, até 27 de dezembro.

Como você leu mais cedo aqui no BRP, a decisão de Barroso foi tomada após conversa reservada com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Ao todo, 13 municípios do Estado – incluindo Macapá – ainda sofrem com problemas de fornecimento de energia. A decisão de Barroso, que vale apenas para a capital do Estado.