Em defesa de Marielle, Freixo diz que PF não pertence a Bolsonaro

Equipe BR Político

Após a revista Veja localizar Alberto Jorge Ferreira Mateus, o porteiro que citou o presidente Bolsonaro nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) se manifestou nesta sexta, 8, sobre o andamento do caso. “Não há nenhuma razão para federalizar esse crime”, disse ele em um vídeo publicado no Twitter do PSOL.

Moro atua como advogado de Bolsonaro e, ao lado de Augusto Aras, tenta incriminar o porteiro para blindar a família do presidente. É um absurdo que se transforme a Polícia Federal em polícia política de quinta categoria. @MarceloFreixo pic.twitter.com/WZNVxIkdwo — PSOL 50 (@psol50) November 8, 2019

Freixo defendeu o trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro. “Com todos os problemas que temos e limites da investigação, a Polícia Civil chegou aos assassinos, prendeu os assassinos e tem linhas de investigação”, disse ele. Pelo Twitter, a viúva de Marielle, Monica Benício, também já havia defendido o mesmo. Em setembro, antes de deixar a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge pediu ao Superior Tribunal de Justiça a federalização do caso. O STJ ainda não tem data para julgar o pedido.

No mesmo vídeo, Freixo criticou o ministro da Justiça Sérgio Moro. “Você não tem condições de se apropriar desse caso a pedido e interesse de Bolsonaro”. Freixo disse ainda que a Polícia Federal “não pertence a Bolsonaro” e que o Moro “não é advogado particular do presidente”. Ele também fez críticas ao inquérito instaurado pela PF que irá investigar o porteiro. Para ele, este é “um expediente utilizado na ditadura militar para perseguir crime político e presos políticos”. (Carla Menezes, especial para o BRP)