Em defesa de Zona Franca, Ramos fala em perigo de desmatamento

Equipe BR Político

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), que foi presidente da Comissão Especial na reforma da Previdência, voltou a defender a manutenção da Zona Franca de Manaus contra as mudanças propostas na reforma tributária. Em artigo publicado nesta segunda-feira, 19, O deputado avisa para o perigo de degradação ambiental na Floresta Amazônica, caso Manaus perca os incentivos tributários do governo federal. “Sem os empregos das indústrias, só restaria aos amazonenses a exploração predatória da floresta”, escreve. Ramos é cotado como um dos possíveis candidatos à prefeitura de Manaus nas eleições de 2020. Nesta segunda-feira, 19, também tem início em Salvador (BA) a Semana do Clima, evento da ONU.