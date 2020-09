Em Estado indígena, presidente fala contra demarcações e avião arremete

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender sua posição contrária à demarcação de terras indígenas no Brasil em visita a representantes do agronegócio em Mato Grosso, nesta manhã de sexta, 18. O Mato Grosso abriga cerca de 40 diferentes povos indígenas em seu território. Esse discurso é conhecido dos que acompanham as lives semanais do chefe do Planalto, quando costuma dizer que em seu governo não haverá demarcação de nem 1 centímetro nesses territórios. Bolsonaro relembrou o que disse em seu primeiro discurso na Assembleia-Geral da ONU, no ano passado. Segundo ele, os “índios são nossos irmãos, merecem sua terra, mas dentro da razoabilidade”.

“A ONU queria que nós passássemos de 14% do território demarcado para 20%, falei-lhes não. Não podemos sufocar aquilo que temos aqui que tem nos garantido a nossa segurança alimentar e para mais de um bilhão de pessoas no mundo”, disse em Sinop. Seu próximo discurso na organização será no dia 22 e, segundo Bolsonaro, já foi gravado.

Nessa viagem, o avião do presidente foi obrigado a arremeter por causa da fumaça provocada pelas queimadas na região, sobre as quais o presidente não tratou, apenas minimizou-as. “Meu avião arremeteu pela segunda vez na minha vida. A visibilidade não estava boa. Estamos vendo focos de incêndio pelo Brasil, isso acontece há anos”.