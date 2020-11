Em Juiz de Fora, tucano declara apoio a candidata do PT

No segundo turno à prefeitura de Juiz de Fora (MG), o ex-deputado federal e um dos fundadores do PSDB, Marcus Pestana, declarou apoio à candidata do PT, Margarida Salomão ao pleito. A disputa é contra Wilson Rezato (PSB).

Em vídeo nas redes sociais, o tucano afirma que “o PSDB e o PT, é verdade, tiveram no passado e ainda têm divergências profundas. Mas os partidos não são um objetivo em si mesmos”. O PSDB não teve candidato no pleito depois da desistência do prefeito tucano Antônio Almas de concorrer.

“A diferença entre os dois candidatos que disputam o segundo turno é abissal. Um legitimamente se entregou às atividades empresariais, se tornou milionário, desenvolveu seus negócios às vezes atropelando o interesse público e a legislação municipal e só nos últimos anos revelou uma tardia vocação política, se candidatou duas vezes a prefeito e nunca participou das lutas do povo pela democracia e justiça social”, diz Pestana no vídeo antes de elogiar o histórico político da candidatada que resolveu apoiar. O ex-deputado afirmou que “apesar das divergências profundas”, considera Salomão mais preparada para governar a cidade.