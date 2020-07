Em junho, Brasil teve 875 mil infectados e 29 mil mortos por coronavírus

Em apenas um mês, o Brasil viu os números da pandemia do novo coronavírus superarem com folga os três meses anteriores. Em junho, o País passou de 526.447 infectados registrados no dia 1º para 1,4 milhão no dia 30. Ou seja, em 30 dias, foram 875.594 casos confirmados.

Só o total de contaminados no mês passado supera o total registrado em países como Itália (240 mil), Espanha (249 mil) e Reino Unido (312 mil). Supera também o terceiro país no mundo com mais casos, a Rússia, que tem 647 mil infectados. Acima do Brasil, só os Estados Unidos, com mais de 2,6 milhões de casos, de acordo com monitoramento da Universidade John Hopikns. Em 1º de maio, o Brasil tinha 91 mil casos.

O número de mortos em junho também assusta. Foram 29.657 óbitos em 30 dias. No dia 1º do mês passado, o País tinha 29.937 mortos. Ou seja, o total praticamente dobrou. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o País tem 59.594 desde o início da pandemia. Só em junho, são mais mortos do que a Espanha (28.355).