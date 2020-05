Em live com a filha, Roberto Jefferson atacou ministros do STF

Dois dias antes de ser alvo de operação da Polícia Federal relacionada ao inquérito das fake news, que apura ameaças, ofensas e fake news disseminadas contra integrantes da Corte e seus familiares, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), em transmissão ao vivo pelo Facebook com a filha, a ex-deputada Cristiane Brasil, fez diversos ataques aos ministros do STF. As principais críticas do ex-parlamentar são porque, na avaliação dele, os magistrados são todos “homens de esquerda”.

“São todos eles de esquerda, filha, no Supremo. Todos. O Gilmar era do PSDB, o Gilmar Mendes. O Lewandowski foi feito ministro, ele vem lá de São Bernardo, porque a esposa dele era melhor amiga da dona Marisa Letícia, a esposa falecida do ex-presidente Lula. Esse Alexandre de Moraes sempre foi do PSDB, tucano, da esquerda do PSDB”, disse Jefferson. O ministro Alexandre de Moraes foi o responsável por determinar as diligências da PF desta quarta-feira, 27. Ele é o relator do inquérito na Corte.

Jefferson continuou: “O Toffoli, que tá com covid-19, ele era advogado da bancada do PT e depois era advogado da Casa Civil com Zé Dirceu. São todos de esquerda”, disse. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, está internado desde o último sábado, após ser submetido a uma pequena cirurgia. Os dois exames de covid-19 realizados por ele nos últimos dias deram negativo. “O primo do Collor, o Marco Aurélio Mello… Eu tenho fotos dele abraçado com o Fidel. Várias fotos deles abraçados com Fidel Castro. Então todos eles são homens de esquerda”, concluiu.

Cristiane, que em 2018 foi impedida de assumir o Ministério do Trabalho por estar implicada em duas ações trabalhistas lembrou de quando foi acusada na Operação Registro Espúrio, no final de 2018. A ação apurou o esquema de desvios de contribuição sindical no Ministério do Trabalho. Jefferson interrompeu a filha para continuara com as críticas aos ministros.

“O Fachin, ministro Fachin. Quem é o Fachin? Cabo eleitoral da Dilma, homem de esquerda. Nas duas eleições da Dilma tá o Fachin no palanque pedindo voto pra Dilma. Homem do PT, filiado ao PT, homem de esquerda, o ministro Fachin do Paraná”, disse o ex-deputado. O ministro Edson Fachin foi o relator da operação no STF.

A conversa de pai e filha girou, principalmente, sobre o que eles chamaram de ativismo “exacerbado” no Judiciário. Os dois voltaram a falar sobre o impedimento de Cristiane assumir o comando do extinto Ministério do Trabalho.

“Ainda chega em grau de recurso àquela bruxa de Minas, aquela figura horrorosa da Cármen Lúcia, que parece a mãe da Família Adams, aquela bruxa lá de Minas, que eu acho que também é de esquerda. Ela junto com o Zé Eduardo Cardozo, na madrugada, quando o presidente do STJ disse que era inconstitucional a ação do juiz de primeiro grau, ela pegou, tirou da pauta e nunca mais apreciou, aquela bruxa”, disse.

Ao falar sobre temas mais recentes, como o inquérito que apura se houve interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF, o ex-deputado chegou a afirmar que concorda com a definição feita pelo autor Saulo Ramos fez de Celso de Mello, de que ele seria “um juiz de merda”. O decano é relator do caso, e foi o responsável por liberar a gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril.

Até mesmo a vestimenta dos ministros foi criticada na live: “Se vestem como urubus, com aquela capa preta”, disse Jefferson. “Parece uma marcha fúnebre”, completou. Em outro trecho, Jefferson afirmou que o “poder moderador” deveria aposentar os 11 ministros compulsoriamente, pois “não dá para confiar em ninguém naquele Supremo”, e que as decisões dos ministros tentam “usurpar o poder do presidente”