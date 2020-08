Em live com FHC, Marta defende frente ampla ‘agora’ para 2022

A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (SD), cotada para ser vice em chapa do prefeito Bruno Covas (PSDB), defendeu a formação rápida de uma frente ampla entre partidos para as eleições de 2022, durante uma live com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nesta manhã de quarta, 26. “Devemos começar em São Paulo um movimento de frente ampla com forças políticas que são contra o desmonte autoritário e aponte para 2022. Temos que começar agora essa conversa. Não será na véspera de 2022 que vamos ter um programa de governo que nos una”, disse a ex-senadora. FHC respondeu que ainda é cedo. “É cedo para fulanizar na Presidência. Na Prefeitura você que sabe. Sou favorável a somar forças”, afirmou ele.

Os dois não pouparam críticas ao ministro Paulo Guedes. “Paulo Guedes está com os dias contados. Não entende de Brasil”, disse Marta. “Nem de política. Ele tomou um banho na Câmara. Guedes é inadequado para o momento”, completou FHC.

Marta citou a postura pró-frente ampla do governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o ex-presidente elogiou o governador do Maranhão: “Dino é muito bom”.