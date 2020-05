Em manifesto, juristas dizem ‘basta’ à ataques de Bolsonaro

Mais de 600 juristas brasileiros assinaram um manifesto intitulado “Basta!”, em que pedem a ação da Justiça contra o que classificam como ataques aos Poderes desferidos pelo presidente da Republica, sem citar nominalmente Jair Bolsonaro. Segundo o texto, o chefe do Executivo “agride de todas as formas os Poderes constitucionais das unidades da Federação, empenhados todos em salvar vidas. Descumpre leis e decisões judiciais diuturnamente porque, afinal, se intitula a própria Constituição”.

“Todos nós acreditamos que é preciso dar um BASTA a esta noite de terror com que se está pretendendo cobrir este país. Não nos omitiremos. E temos a certeza de que os Poderes da República não se ausentarão”, diz o texto. Entre os nomes que assinam o manifesto estão: Antonio Claudio Mariz de Oliveira, Miguel Reale Júnior, Celso Lafer, Claudio Lembo, Joaquim Falcão, Fábio Konder Comparato, Pierpaolo Bottini, Dalmo de Abreu Dallari, Felipe Santa Cruz e José Gregori.

Os assinantes afirmam ainda que o Brasil “é jogado ao precipício de uma crise política quando já imerso no abismo de uma pandemia que encontra no Brasil seu ambiente mais favorável, mercê de uma ação genocida do presidente da República”.

