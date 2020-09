Senadores pedem que SUS distribua remédios à base de canabidiol

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) entregou ao Ministério da Saúde um manifesto em que ele e mais 28 senadores sugerem que o Sistema Único de Saúde (SUS) inclua remédios à base de canabidiol (CBD), uma das substâncias da maconha, na lista de medicamentos entregues gratuitamente à população. O uso medicinal da substância foi liberado em dezembro do ano passado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas o custo ainda é muito elevado.

“Reconhecemos as necessidades das famílias, o alto custo dos produtos importados e, em alternativa ao enorme risco da permissão do plantio e o cultivo da Cannabis no território brasileiro, por isso pedimos a distribuição do medicamento a base de canabidiol pelo SUS”, escreveu Girão no Twitter, nesta terça-feira, 22. O manifesto foi encaminhado ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na última sexta-feira, 18.

O documento afirma que com a anuência do Conselho Federal de Medicina (CFM), os médicos brasileiros têm feito a prescrição do uso do CBD, principalmente para tratar epilepsias refratárias em crianças e transtornos como esquizofrenia, mal de Parkinson e ansiedade, entre outros. Quase sempre os pacientes precisam importar os remédios feitos com CBD ou adquiri-los de organizações voluntárias que manipulam a planta para extrair o óleo sem o devido respeito aos protocolos sanitários.

Apesar de encabeçar o pedido ao ministério, o senador é contrário ao Projeto de Lei (PL) 399/2015, que busca viabilizar a comercialização de produtos e medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa em sua formulação e o cultivo da planta por pessoas jurídicas, em situações específicas.